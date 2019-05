Milan ne želi da otkupi Bakajokov ugovor

Timue Bakajoko vratiće se u Čelsi nakon jednogodišnje pozajmice u Milanu.

Odlazak trenera Đenara Gatuza razlog je više da se vezni fudbaler vrati u London jer je svojevremeno u tabor “rosonera” stigao na insistiranje sada već bivšeg šefa stručnog štaba.

“Razočaranje neće obrisati sve i želim svima da vam se zahvalim. Hvala za podršku koja je bila iskrena i lijepa nakon komplikovanog starta našeg odnosa. Hvala za ljubav koju ste mi pokazali u teškim momentima. Hvala i za pjesmu koja odzvanja u mojoj glavi. Hvala za to što ste me hrabrili na ulici i društvenim mrežama. Hvala što ste učinili San Siro unikatnim stadionom. Hvala za lijepe uspomene koje će me pratiti zauvijek. Vidimo se uskoro, naprijed Milan!”, poručio je Bakajoko na društvenim mrežama.

Milan nije bio spreman da za njega izdvoji 35 miliona eura, koliko je bilo neophodno kako bi otkupili njegov ugovor od Čelsija.