Murinjo: Kasiljas je u sigurnim rukama

Žoze Murinjo kaže da je golman Porta Iker Kasiljas u sigurnim rukama i otkrio da sa španskim golmanom i dalje ima pozitivan odnos.

Kasiljas je u srijedu, na jutarnjem treningu, doživio srčani udar, ali srećom je sve prošlo bez ozbiljnijih posljedica.

“Bio sam tužan kada sam to čuo. Odmah sam kontaktirao ljude u Portu da čujem šta se dogodilo. On je u sigurnim rukama. Portov medicinski tim je fantastičan, jedan od najboljih sa kojima sam radio. Portugalska štampa je puna pozitivnih vijesti, čak govore i o tome da bi Iker mogao ponovo da zaigra. Kada imate 37 godina, u završnoj ste fazi karijere, a i dalje razmišljate o igranju fudbala, to znači da je situacija pod potunom kontrolom”, rekao je Murinjo za “Russia Today”.

Murinjo je imao konflikt sa Kasiljasom u svojoj posljednjoj sezoni u Madridu.

“Svi znaju da, u trenutku kada sam odlučio da ga sklonim iz tima, došlo je do sukoba. Neću reći da je to bio sukob dva ega, već konfrontacija između trenera Reala i kapitena Reala. Nije mi bilo lako da donesem tu odluku, kao ni njemu da prihvati. Ali nas dvojica imamo pozitivan odnos, nije onako kao što većina ljudi misli”, zaključio je Portugalac.