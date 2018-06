OFK Titograd se pojačao iz Budućnosti

PREDSTAVLJAMO POJAČANJE BALŠA BANOVIĆ JE NOVI IGRAČ OFK TITOGRADA! Uprava OFK Titograda je angažovala novo pojačanje za narednu sezonu. Novi fudbaler našeg kluba je Balša Banović, doskorašnji igrač FK Budućnosti. Banović se nalazi na Zlatiboru, gdje se naša ekipa priprema za sledeću sezonu. #BalšaBanović #OFKTitograd

