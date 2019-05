Origi čuva L’pul, Salaha iznijeli sa terena

Fudbaleri Liverpula pobijedili su Njukasl 3:2 u 37. kolu Premijer lige.

Vrlo uzbudljiv duel riješio je Divok Origi, kome je samo 13 minuta na terenu bilo dovoljno da postigne gol za pobjedu na asistenciju Šaćirija.

Bilo je to 86. minut, a domaći su dva puta neutralisali prednost redsa.

Van Dajk je u 13. minutu donio prednost gostima, da bi Acu samo sedam minuta kasnije poravnao.

Liverpul je dominirao u ostatku poluvremena, Salah je dao gol u 28. minutu na centaršut dvostrukog asistenta Aleksandera Arnoldsa.

Nakon toga je Mane imao zicer koji nije realizovao, a kaznio ga je Rondon koji je u 54. minutu poslao loptu u mrežu za 2:2.

Šampionske snove Liverpulu je sačuvao Origi, pa sada navijači Liverpula sa nestrpljenjem čekaju ponedjeljak i duel Sitija i Lestera.

Meč je obilježila i povreda Mohameda Salaha kog su na nosilima iznijeli sa terena 17 minuta prije kraja, nakon jednog duela u kom je dobio udarac u glavu.

#Liv_New #salah Our hearts with you 💔😔 pic.twitter.com/vF1kmlJNDL

— Ahmed Alqarni (@ahmed_alqarni10) May 4, 2019