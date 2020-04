Pandev prestar za Inter

Goran Pandev nije želio da se vrati u Inter.

Makedonski veteran i dalje igra dobro, a kaže da je dobio ponudu od milanskog kluba.

37godišnjak ove sezone igra odlično za Đenovu.

“Inter mi je sve u životu. To je klub koji mi je promenio život. Ali moj stav je bio jasan kada je Đenova u pitanju. Direktor Intera me je pozvao, pomislio sam da se šali sa mnom, ali on je rekao “ne”. Odgovorio sam mu: Zar ne treba da tražite mlađe igrače? Onda sam pričao sa gazdom Đenove Zarbanom, rekao je da me neće pustiti, da sam potreban klubu. Ne bi valjalo da sam otišao”, rekao je Pandev.

On je dvije godine bio član Intera.