Pep očaran Silvom: Nikada nisam vidio nekog sa takvim kvalitetom…

Partija Davida Silve u pobjedi Mančester sitija nad Njukaslom, oduševila je menadžera “građana” Pepa Gvardiolu.

Španac je dao prelijep gol iz slobodnog udarca, uz dvije asistencije u trijumfu 5:0.

“Ovo što radi Silva je nevjerovatno, fantastično, ali to nije samo u ovoj utakmici. On to radi u posljednjih 10 godina. On je najbolji fudbaler na malom prostoru kojeg sam vidio u životu. Sjajno se kreće između linija. Nikada nisam vidio nekog sa takvim kvalitetim. Vratio se nakon pauze igrama u nevjerovatnom ritmu”, rekao je Gvardiola.

Forma Silve može da raduje Gvardiolu pred završnicu sezone u Liga kupu i Ligi šampiona prije svega.