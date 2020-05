Rašford će se boriti za Zlatnu loptu

Markus Rašford će biti među najboljim fudbalerima svijeta smatra njegov bivši saigrač Mateo Darmijan.

Italijanski bek smatra da Rašford ima ogroman kvalitet.

Ove sezone igra dobro, pošto je dao 19 golova, ali je kasnije bio povrijeđen.

“Ako Rašford nastavi da radi kao do sada, može da osvoji Zlatnu loptu, ubijeđen sam u to. Od svih igrača u Junajtedu on me je najviše impresionirao, a još je vrlo mlad, i dalje može da napreduje. Smatram da može da dostigne nivo Mbapea i da konkuriše za Zlatnu loptu“, kazao je Darmijan.

Rašford ima 22 godine.