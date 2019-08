Real Madrid ubjedljiv u Vigu, evrogol Krosa

Fudbaleri Real Madrida savladali su Seltu 3:1 na premijeri nove sezone španskog šampionata.

Kraljevski klub stigao je do ubjedljivog trijumfa, iako je od 55. minuta igrao sa desetoricom zbog isključenja Luke Modrića.

Za vođstvo gostiju postarao se Karim Benzema u ranoj fazi meča na Balaidosa, da bi šest minuta nakon crvenog kartona hrvatskog reprezentativca, Toni Kros postigao efektan gol poslije šuta sa distance.

Better view and quality of that poetic goal by Kroos! pic.twitter.com/I3vkTkN2Bj

