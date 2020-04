Roj Hodžson umalo uništio Roberta Karlosa

Roberto Karlos je napravio fenomenalnu karijeru.

Bek koji je imao bombu u nogama proslavio se prodorima i slobodnim udarcima.

Ipak prvi kontakt sa evropskim fudbalom, umalo mu je uništio karijeru. Došao je u Inter u kom je tada trener bio Roj Hodžson.

„Uništio me je. Postavio me je da igram u centralnom veznom redu. Tako nijesam imao šansu da igram za Brazil, a trebalo je da igram na Kopa Amerika 1997. Nije da se nijesmo slagali, ali mislim da je u pitanju bilo to što on nije znao mnogo o fudbalu. Onda sam razgovarao sa predsjednikom Intera Masimom Moratijem i pitao sam ga da me pusti da odem“, prisjetio se Karlos.

Karlos se zatim preselio u Real Madrid gdje je odigrao 527 mečeva i osvojio tri Lige šampiona.