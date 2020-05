Silva nahvalio Gvardiolu

Vezista Mančester Sitija Bernardo Silva izuzetno cijene menadžera “građana” Pepa Gvardiolu.

Španski stručnjak smatra se među najboljim trenerima na planeti, a takvo mišljenje dijeli i portugalski reprezentativac.

“Gvardiola je jedan od najboljih na svijetu i odlično je što nas on vodi. Poznajem svoje saigrače, ogroman je Pepov uticaj otkad je došao u Siti. To se vidi po rezultatima, po trofejima u posljednje tri sezone, mnogo smo ih osvojili. Ali nije samo to u pitanju, već način na koji igramo. Mislimo da naši navijači uživaju u našem ofanzivnom fudbalu sa mnogo šansi, golova, atraktivan je to fudbal“, izjavio je Silva, koji je član Sitija od 2017. godine.

Gvardiola je predvodio Mančester do dva naslova prvaka Premijer ligu, tri puta je bio najbolji u Liga kupa i jednom FA kupu.