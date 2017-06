Talentovani stručnjak preuzeo Šalke

Domeniko Tedesko novi je trener fudbalera Šalkea.

Mladi Italijan će na klupi popularnih “rudara” naslijediti Markusa Vincerla.

Uprava kluba nije bila zadovoljna rezultatima Šalkea u prošloj sezoni jer je klub bio tek 10. u Bundesligi.

Taking a Closer Look at @FCErzgebirgeAue under new Schalke manager Domenico Tedesco.

FULL 📝 ➡️ https://t.co/HSOJsfpJ6K pic.twitter.com/4h61mYjtbP

— Schalke Central (@Schalke_Central) June 11, 2017