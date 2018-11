Teška povreda fudbalera Arsenala

Dani Velbek je nastradao u meču Lige Evrope njegovog Arsenala protiv Sportinga.

Velbek se povrijedio u 25. minutu meča sa lisabonskim timom.

Kako pišu engleski mediji stradao je zlog desne noge nakon duela sa Brunom Gašparom.

Ako je suditi po reakciji saigrača, povreda je vrlo ozbiljna.

Commentators Curse. Good luck to Danny Welbeck with the recovery- looked like a bad one to me on telly, but the commentator is in the ground. pic.twitter.com/nmQgI71xks

— SJC (@StephenCurley1) November 8, 2018