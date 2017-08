Trofejni golman okačio rukavice o klin

Dugogodišnji golman Barselone, Viktor Valdes, donio je odluku da završi igračku karijeru.

Valdes je prošlu sezonu proveo u Midlsbrou, imao je na stolu ponude Deportiva, Las Palmasa, Betisa i lisabonskog Sportinga, ali je odlučio da se posveti drugim stvarima u životu.

Španac će se, prema najavama iz ove zemlje, posvetiti televizijiskom poslu, pošto ima u planu da pokrene emisiju u kojoj će intervjuisati bivše fudbalere.

3-time Champions League winner Victor Valdes has retired to set up his own TV production company, per @mundodeportivo pic.twitter.com/4XAOIqPMdm

— B/R Football (@brfootball) August 17, 2017