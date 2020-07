Verner: Hoću da budem bitan dio nove ere Čelsija

Njemački reprezentativac i novi član Čelsija, Timo Verner vjeruje da će biti važan dio nove ere kluba sa Stamford Bridža.

Sjajni napadač je stigao u London iz Lajpciga u transferu vrijednom 45 miliona funti.

“Sve ovo je kao san za mene. Znam mnogo igrača koji su prije igrali za Čelsi, poput Drogbe, sadašnjeg menadžera Lamparda, Čeha… Ali, ja ne želim da budem kao oni, hoću da budem bitan dio nove ere kluba”, rekao je 24-godišnji Verner.

On će dres “plavaca” nositi do 2025. godine. Kaže da je jedan od glavnih razloga dolaska u Čelsi aktuelni menadžer ekipe Lampard.

“Mnogo smo pričali o sistemu igre, kako me on vidi i kako će me uklopiti u tim. On je zaista sjajan čovjek, želi da mi pomogne i kao čovjeku, ne samo kao igraču. Veoma sam srećan što sam ovdje”, podvukao je Verner.

Njemac je za četiri sezone provedene u Lajpcigu upisao 159 nastupa, uz učinak od 95 golova i 40 asistencija.