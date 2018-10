Zaslužili smo sreću u finišu

Kako nekome, nakon ubjedljive pobjede Sutjeske nad Rudarom, dokazati da je šampion duže od sat igrao razočaravajuće, da su domaći fudbaleri napravili mnogo grešaka u pas igri…

U posljednja dva minuta ,,plavo-bijeli” su postigli dva pogotka, a Rakojević kao da je znao koga i kad treba ubaciti u “vatru”. Prvi džoker bio je Marković koji je i postigao prvi pogodak (u 89. minutu), loptu mu je dodao mlađani Osmajić, koji je takođe bio rezervista, a u istoj akciji je učestvovao, sa klupe u pomoć prizvani, Grbović.

Osmajić je odradio pola posla i za drugi pogodak, zahvaljujući kome je Sutjeska danas na drugoj poziciji među prvoligašima, a Grbović je ponovo bio u igri, s tim što je ovog puta mrežu tresao Lončar.

“Dobro smo počeli, stvorili nekoliko lijepih prilika, ali onda nam ništa riije išlo po planu. U drugom poluvremenu smo tek loši bili, a vrijeme je odmicalo. Teško je igrati utakmice uoči kojih vas svi vide kao apsolutne favorite ili vam kažu “ovo mora da se dobije”. Ali, ako nijesmo imali sreće u dva navrata, kada su se tresle prečka i stativa gola Pljevljaka, imali smo je u finišu. Nije to bila nikakva nagrada, zaslužili smo toliko. Važno je da zadržimo mjesto koje smo zauzeli na tabeli, da i u prvenstvu, kao što smo u Kupu, povežemo koju pobjedu. Uvijek govorimo da je vrijeme da stavimo tačku na ono što je za nama, da ćemo da se fokusiramo na meč koji je pred nama, ali nam ne ide. Ne znam kako smo to lani uspijevali, a kada to kažem mislim, prije svega, na nas koji smo bili dio tog tima. Istina je da je Sutjeska ljetos ostala bez pola tima, da su onda uslijedili nesupjesi na međunarodnoj sceni, ali mislim da vrijeme radi za nas i daće ovo biti još jedna uspješna sezona za nikšićki fudbal”, rekao je nakon pobjede nad Rudarom kapiten “plavo-bijelih”, Vlado Giljen.