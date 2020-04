Bivši košarkaš Budućnosti uzeo auto Dvejnu Vejdu

Bivši košarkaš Budućnosti Voli Noris Kol uzeo je jednom prilikom Porše Dvejnu Vejdu.

Njih dvojica su tu anegdotu zajedno otkrili na internetu tokom jednog podkesta.

U pitanju je bila opklada da će Noris Kol pogoditi sa centra.

Dvejn Vejd nije u to vjerovao pa mu je rekao da će mu dati ključeve automobila.

Kako je Kol pogodio Vejd se kući vraćao vozom.

Dwyane Wade told Norris Cole if you make that shot from half court I’ll give you the keys to my Porsche 🤯👀 @pg30_Cole @DwyaneWade #theplatformbasketballpodcast pic.twitter.com/BxVTExNYvm

— Swish Cultures (@swishcultures_) April 26, 2020