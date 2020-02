Dubijeva Valensija grabi ka plej ofu Evrolige

Važan trijumf u borbi za plasman u plej of Evrolige ostvarila je večeras Valensija na parketu Bajerna – ekipa našeg Bojana Dubljevića slavila je u Minhenu 66:59.

Crnogorski reprezentativac ubacio je devet poena, uz pet skokova.

Nije mnogo forsirao šut, pogodio je četiri od pet pokušaja za dva poena, uz tri promašene trojke.

Po 11 poena ubacili su Dornekamp i Tobi, dok se u sastavu iz Minhena istakao Monro sa 15 poena.

Valensija je sa učinkom od 12 pobjeda i isto toliko poraza na sedmoj poziciji tabele Evrolige.

Panatinaikos je rutinskom igrom izašao na kraj sa Zenitom, 96:81.

. @DT1UpNComin shows how clutch he is with the buzzer beater 🔥🔔 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Hl8SsTPh8t

Briljirao je Dišon Tomas sa 27 poena (6/6 trojke), dok je bivši crnogorski reprezentativac Tajris Rajs upisao 15 koševa.

Sa druge strane 21 poen Gustava Ajona.

Panatinaikos je na šestom mjestu sa 14 pobjeda i 10 poraza, dok je Zenit na pretposljednjem mjestu sa samo sedam trijumfa.

Jacob Wiley gets to the rack and HAMMERS it home and goes crazy 💪#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Kfkdmb0UWw

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 7, 2020