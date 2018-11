Kadija: Veoma kvalitetno

Lovćen je prošao put brzog napretka. Od tima koji se tek krajem septembra kompletirao, sa izuzetno kratkim pripremama, do lidera domaćeg prvenstva i respektabilnog skora 4-4 u ABA 2 ligi.

Za trenera Miodraga Kadiju, pobjeda nad Zrinjskim na Cetinju 83:73 može biti posebna satisfakcija. Bila je to najbolja partija sezone, za ekipu kojoj je na gostovanjima apsolutnim favoritima MZT-u i Primorskoj falilo samo malo sreće da pobijedi i napravi senzaciju. Ipak, trijumfi u posljednja dva kola su potvrdili da je tim na pravom putu.

“Odigrali smo veoma kvalitetno i to protiv veoma dobre ekipe Zrinjskog, iako njihovo stanje na tabeli nije pravi pokazatelj realnog kvaliteta. Mogu samo da čestitam mojim igračima, za pravi odnos prema igri i na svemu što su pokazali na večerašnjoj utakmici. Došli smo i do forme, i do jedne korektne pozicije gdje imamo 4-4 učinak u dosadašnjem dijelu takmičenja. Siguran sam da će i ova utakmica poslužiti za samopuzdanje pred naredne mečeve koji nas očekuju u nastavu sezone”, rekao je Kadija.

U 9. kolu Lovćen će gostovati Splitu, trostrukom prvaku Evrope koji je na drugom mjestu u ABA 2 sa skorom 6-2.