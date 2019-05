Kari odveo Golden Stejt u finale Zapada

Košarkaši Golden Stejta pobijedili su u Teksasu Hjuston 118:113 i plasirali se u finale Zapadne konferencije.

“Ratnici” su u seriji slavili sa 4:2, a meč odigran rano jutros obilježio je Stef Kari.

☔️ @StephenCurry30 goes off for 33 PTS in the 2nd half, leading the @warriors past Houston and into the Western Conference Finals! #StrengthInNumbers #NBAPlayoffs pic.twitter.com/1A26pJfLEk

— NBA (@NBA) May 11, 2019