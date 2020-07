Legenda ne odustaje: Spanulisu novi ugovor u Pireju

Jedan od najboljih igrača Grčke svih vremena Vasilis Spanulis, potpisao je novi jednogodišnji ugovor sa Olimpijakosom.

Veteran je saradnju sa Pirejcima produžio na dan na koji je prije 10 godina stigao u ovaj klub iz redova velikog rivala Panatinaikosa.

A good captain is not made from calm seas. Together till the end… #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/2JAeVrJWwy

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) July 11, 2020