Luka Dončić MVP Evrolige

Nagrada za potez sezone je otišla u ruke Jana Veselog, košarkaša Fenerbahčea, koji je izveo sjajno zakucavanje na meču protiv Žalgirisa.

The first award is for the #7DAYSMagicMoment of the season! 🏆

And what a Moment of Magic it was from @JanVesely24! 👏 pic.twitter.com/c6VNERlxJB

— EuroLeague (@EuroLeague) May 19, 2018