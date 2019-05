Mekalum koban za Jokićev Denver

Predvođeni fantastičnim Si Džejom Mekalumom, košarkaši Portlanda pobijedili su kao gosti Denver 100:96, u majstorici polufinala Zapadne konferencije NBA lige.

Imali su “nagetsi” veliku priliku da pred svojim navijačima dođu do trijumfa i dobro su počeli meč.

The @trailblazers advance to the Western Conference Finals! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/wiYzfT44aS

— NBA (@NBA) May 12, 2019