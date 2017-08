Naši heroji: Leteća košarka na krilima publike

“Sa Jovanom Kljajićem nema šale. Radi sve one male stvari koje većina zvijezda ne želi, ide na svaku loptu, odnosno na svakom je skoku” kada to izjavi jedan od najpoznatijih NBA draft analitičar Majk Špic koji radi za prestižni ESPN, onda znate da u svojim redovima imate bisera kojeg morate njegovati.

Bek Gran Kanarije i još jedan talenat o kojem priča Evropa zaludio je Podgoricu borbenošću, energijom, skakanjem za svaku loptu.

“Iskreno, nijesmo očekivali medalju, ali sam ja prije početka prvenstva rekao da idemo na finale. Ostvarili smo veliki uspjeh i osvojili istorijsku medalju za Crnu Goru” rekao je Kljajić.

Igrao je sa lakšom povredom kuka zbog koje ga je selektor Mladen Ostojić u nekoliko mečeva čuvao za odlučujuće trenutke, u finalu je dobio udarac u vilicu… Ali, želja da se u dresu sa nacionalnim grbom popne na vrh bila je jača od svega. Uz pomenutu volju i želju i uz pomoć atmosfere, sve je bilo lakše.

“Atmosfera nam je dala dodatnu motivaciju u polufinalu i finalu. Na početku nijesmo očekivali punu dvoranu, već samo 400-500 ljudi koje bi činili članovi naših porodica. Ali, kako je prvenstvo odmicalo igrali smo sve bolje, a ljudi su dolazili u većem broju”, ističe Kljajić koji je takođe bio oduševljen porukom starijih kolega.

“Kad vam to pošalju igrači iz NBA lige i najjačih klubova u Evrope i ljudi na koje se ugledate, onda je to nevjerovatna stvar. Mnogo je to značilo svakom od nas”.

U mnogim mečevima je bio najbolji igrač naše selekcije, u finalu je ubacio 20 poena Francuskoj, ali na lični učinak uopšte nije mislio.

“To me nije zanimalo. U glavi mi je bilo samo da dovedem ekipu do kraja”, poslao je jasnu poruku Kljajić.

Naredne godine vas čeka Svjetsko prvenstvo. Još uvijek je rano pričati o nekim ciljevima, ali koji je domet ove generacije?

“Moramo raditi jako, jer će konkurencija biti mnogo jača. Nadam se da će biti i više okupljanja kako bi se dodatno uigrali”, naglašava 16-godišnji bek.

Sjajne igre na šampionatu Starog kontinenta nijesu prošle neza paženo odmah po završetku prvenstva stigao je poziv sa Kanarskih ostrva.

“Zvali su me iz kluba. Ići ću sa prvim timom na pripremni turnir, tako da očekujem mnogo od naredne sezone. Naravno, moram fizički da napredujem, ipak je to najjača liga u Evropi”, rekao je za kraj razgovora Jovan Kljajić.

Na svakom meču je davao 100 odsto mogućnosti, išao na svaki skok, preuzimao odgovornost kada je bilo najpotrebnije, dugo će se pamtiti njegove suze nakon poraza u finalu, a na kraju šampionata je za njega bilo rezervisano mjesto u idealnoj petorci Evropskog prvenstva.

Naravno, riječ je o Stefanu Vlahoviću, momku koji je vođa ove generacije i momak za koga će se tek čuti.

Biser crnogorske košarke i izdanak košarkaškog kluba Džoker oduševio je košarkašku javnost, a nekoliko dana nakon finalnog meča protiv Francuske izdvojio je vrijeme za razgovor za Dnevne novine.

“Mislim da je ovo prvenstvo što se tiče naše države i cijele organizacije bilo na vrhunskom nivou. Osvajanjem srebrne medalje u veoma jakoj konkurenciji ‘ uspjeh a ujedno motivacija i podstrek za još jači i bolji rad” rekao je Vlahović.

Iako je bio najbolji strijelac naše reprezentacije u Podgorici, 16-godišnji bek Real Betisa nije htio puno da priča o svojim igrama.

“Naši rezultati su uspjeh cijelog tima” iskreno je odgovorio momak koji će u budućnosti sigurno biti član seniorske selekcije. “Svi smo imali veliku želju, pokazali ogromnu snagu i borbenost. Što se mene tiče nastaviću da napredujem i pružam što bolja izdanja. Svojim partijama sam zadovoljan, ali uvijek može bolje”.

Kako je šampionat odmicao u “Morači” je bilo sve više ljudi na tribinama, a atmosfera u polufinalu protiv Srbije i finalu protiv Francuske će se dugo pamtiti i prepričavati. Upravo je ona uticala da se Vlahović i drugovi vrate poslije minusa od 20 razlike protiv “trikolora”.

“Igrati pred onakvom publikom i svojim narodom je čast i zadovoljstvo. Jedno veliko hvala našim navijačima za njihovu nesebičnu podršku. Jer, kad smo bili najumorniji, uz njihovu podršku, davali smo zadnje atome snage”, jasno ističe Vlahović koji je pomenuo i podršku seniorske reprezentacije. “Oduševila me je podrška starijih i iskusnijih. Naravno da nam je mnogo značila”

Stefan, Jovan Kljajić, Bojan Tomašević i ostali imaju isti san u seniorskoj reprezentaciji donijeti medalju sa nekog velikog takmičenja.

“Želja svakog sportiste je da igra za svoju državu. Nadam se da ću i ja jednog dana zaigrati za seniorsku reprezentaciju. I, naravno, kao i svakom sportisti, cilj su medalje”, naglašava Vlahović.

Generacija 2001 će narednog ljeta učestvovati na Svjetskom prvenstvu, ali prije toga moraju odraditi sezonu u svojim klubovima. Vlahović je početkom godine potpisao ugovor sa ekipom iz Andaluzije i odmah je potvrdio talenat. Od ove očekuje mnogo…

“Prošla sezona je bila odlična. U klubu su zadovoljni, a moj zadatak je da svojim radom napredujem što više i opravdam povjerenje koje su mi ukazali”, poentirao je na kraju Stefan Vlahović.

Mnogi u Crnoj Gori smatraju da je prekretnica za najveći uspjeh naše košarke bio taj meč i veličanstvena pobjeda protiv Španije u drugom kolu grupne faze.



A, junak trijumfa 12. avgusta bio je Bojan Tomašević. Fantastičan meč, u kojem su “crveni” nadoknadili 16 poena razlike, košarkaš Crvene zvezde riješio je na 23 sekunde prije kraja kada je na pas Danijela Marsenića, bez razmišljanja iz okreta, pogodio trojku za delirij um cijele ekipe i svih u “Morači”.

Ipak, na startu razgovora talentovani krilni centar je istakao da o medalji nije bilo govora u toku pripremnog perioda.

“Kada smo se pripremali niko nije mislio o medalji, samo o opstanku u A diviziji. Jednostavno, iz utakmice u utakmicu smo igrali sve bolje i nošeni fantastičnom atmosferom stigli do istorijskog uspjeha”, ističe Tomašević koji kao i svi saigrači koristi nekoliko dana odmora prije početka klupskih obaveza.

I upravo poslije tog meča protiv “crvene furije” talentovani dječaci su zaludjeli Podgoricu i cijelu Crnu Goru. Iz utakmicu u utakmicu na tribinama podgoričke dvorane je bilo sve više i više zaljubljenika u “kraljicu igara”.

Odlične igre tokom cijelog prvenstva krunisane su mjestom u najboljem timu, ali skromni Nikšićanin nije želio da stavlja sebe u prvi plan…

“Zadovoljan sam, ali ništa od toga ne bi bilo da mi cijela ekipa nije pomogla. Oni su zaslužni za moje igre”, istakao je 16-godišnji košarkaš.

Osim najboljeg rezultata u istoriji košarke, naši kadeti će naredne godine biti učesnici Svjetskog prvenstva, a glavni problem za stručni štab predstavlja broj okupljanja u toku godine. Međutim, mladi Bojan je imao rješenje za tu situaciju.

“Zbog nas koji igramo u inostranstvu ne možemo svi biti na okupu. Ali, igrači koji su u Crnoj Gori trebaju da treniraju i rade zajedno što je više moguće, a kada se mi priključimo lako ćemo se uklopiti i nastaviti gdje smo stali”, zaključio je Bojan Tomašević koji će ove godine nastupati u ekipi Crvene zvezde do 18 godina.