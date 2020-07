Nemanja Nedović je novi košarkaš Panatinaikosa.

Grčki tim potvrdio je da je postigao dogovor sa srpskim košarkašem.

Ugovor je potpisan na godinu.

Prošle sezone nedović je igrao za milanski Armani.

Tokom karijere je igrao još za Litvos Ritas, Golden Stejt i Valensiju.

Official: Panathinaikos announced the deal with Nemanja Nedovic for 2020-2021 season. #paobc pic.twitter.com/QjiKkaS8a5

— George Zakkas (@ZakkasGeorge) July 13, 2020