Radović testira mlade kandidate za nacionalni tim

Od 22. juna do 5. jula u Tivtu

Dio naše seniorske košarkaške reprezentacije, prije svega mlađi kandidati, imaće priliku da sa selektorom Boškom Radovićem odrade važan program priprema u Tivtu, u periodu od 22. juna do 5. jula.

O detaljima planiranog rada za naš list govorio je selektor Radović, koji je istakao da će taj period biti izuzetno važan za stručni štab, da se stekne jasan uvid u kvalitet pojedinaca na koje nacionalni tim dugoročno računa.

“Prije svega, radiće se o mlađim igračima, oni koji u ovom periodu “izlaze” iz mlade reprezentacije ili nijesu imali mnogo prilika do sada da rade sa seniorskim nacionalnim timom. Biće to i izuzetno korisno iskustvo za njih, jer u klubovima uglavnom do sada ili nijesu imali jake minutaže, ili izlaze iz dugog perioda bez pravog rada u jeku pandemije korona virusa. Vjerujem da će ova akcija seniorske reprezentacije biti pun pogodak”, objasnio je selektor Radović.

Očekuje se da na okupljanju budu neki od naših najvećih talenata, poput Žugića i Drobnjaka iz Budućnost Volija… Ali i neki igrači iz naših klubova ABA 2 lige, poput Hadžibegovića i Vrbice iz Lovćena.

“Sve to treba da nas dugoročno pripremi na pravi način za ono što svaka kvalitetna selekcija blagovremeno planira, a to su postepene smjene generacija. Nažalost, na neke mlađe igrače kojima je tu svakako mjesto, poput Radončića i Kljajića, nećemo računati jer ih čekaju nastupi na završnom turniru španske ACB lige, već od ove sedmice sa klubovima igraće na takmičenju u Valensiji. Ali i to iskustvo je vrlo značajno za njih”, dodao je Radović.

Selektor Radović u ovom periodu boravi u Kolašinu i prati kampove naših mlađih reprezentacija. U Kolašinu radom juniorske selekcije rukovodi Dušan Dubljević, a pionirsku reprezentaciju vodi Bojan Bakić, naš bivši reprezentativac i strijelac prvog koša u istoriji selekcije Crne Gore.

Reprezentacija Crne Gore ni dalje ne zna kada će nastaviti takmičenje u kvalifikacijama za Eurobasket 2022. godine – da li već u novembru, ili od februara naredne godine…

“Čekamo informaciju od Svjetske košarkaške federacije (FIBA). Nažalost, to je nešto što ne zavisi samo od njih, već od cijele situacije sa pandemijom korona virusa. Tako da vjerujem da ćemo još neko vrijeme čekati odgovor”, kazao je selektor Boško Radović.