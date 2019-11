Sparsi se zahvalili Toniju Parkeru

Niko više u San Antoniju neće nositi dres sa brojem 9.

Poslije meča San Antonija i Memfisa Sparsi su se zahvalili Toniju Parkeru, tako što su “penzionisali” broj koji je godinama sa ogromnim uspjehom nosio.

“Toni Parker je neko ko je brinuo o saigračima, zajednici, košarci, prijateljima i sada o njegovoj divnoj porodici. Više nego išta mi je drago da te vidim baš tu. Od mladića do odraslog čovjeka, imao sam sreće što sam uopšte bio tu da vidim sve to. Hvala ti za sve, volim te”, rekao je Parkerov dugogodišnji trener Greg Popović.

“Bila je čast igrati sa vama, igrati zajedno. Nemate pojma koliko ste uticali na moj život, mogu da pričam o tome šta smo radili na terenu, ali meni je omiljeno ono van parketa. To što i dalje pričamo i dalje igramo tenis zajedno, idemo na ranč, pričamo noćima. Moram da napredujem u tenisu jer gubim od Manua. Ali prijateljstvo to volim najviše. Volim vas i bićemo zajedno zauvijek”, rekao je Toni Parker obraćajući se Timu Dankanu i Manuu Đinobiliju.

It's official!@tonyparker's No. 9 jersey will live on in the rafters forever. #MerciTony pic.twitter.com/DNqrnZLRew

— San Antonio Spurs (@spurs) November 12, 2019