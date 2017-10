U Svetu zemlju po brejk

Pala je Cibona, nakon toga Ređo Emilija, a onda Crvena zvezda Budućnost Voli je u fenomenalnom raspoloženju, nakon osvajanja Beograda, doputovala u Jerusalim. U Svetoj zemlji plava vojska Aleksandra Džikića pokušaće da šokira izraelskog šampiona, večeras (19h Sportklub 1) protiv Hapoela upiše veliki brejk i veže dvije evropske pobjede prvi put nakon punih pet godina.

“Veoma su iskusan tim, sa odlično popunjenim rosterom, kvalitetnim opcijama na svakoj pozicji”, kaže Aleksandar Džikić, trener plavih iz Njegoševog parka.

Tim koji predvodi grčki stručnjak Focic Kacikaris ima izuzetan potencijal spoljne pozicije pokrivaju Amerikanci Kurtis Džerels i Džerom Dajson, “iskusnjaci” Jotam Halperim, Stratos Perperoglu, Oustin Daj i Tarens Kinzi, dok su za unutrašnju igru zaduženi Lior Elijahu, te snažni Ričard Hauel i Alen Omić. Uz manje poznate domaće snage igrački kadar za poštovanje.

“Napad im se bazira na “pick and roll” igri. Šuterski su fantastičan tim, sa nekoliko igrača koji svojom kreativnošću mogu da naprave probleme u izolaciji”.

Iskusni strateg šansu našeg tima u sigurno paklenoj atsmoferi Jerusalim arene vidi u…”…energiji! Ukoliko uspijemo da zadržimo visok nivo energije do finiša, možemo da se nadamo pozitivnom rezultatu”, jasan je Džikić.

Večerašnji protivnik plavih, kao šampion Izraela, sigurno je u rangu evroligaša. I po snazi rostera, i po budžetu. Njihove ambicije ove sezone sežu i do osvajanja Evrokupa ono što je činjenica, međutim, jeste da se još nisu na pravi način “sastavili”. Pokazao je to i gladak poraz od Lietkabelisa (86:72). Plavi će to pokušati da iskoriste…

“Znamo da nas čeka paklena atsmofera, atraktivan rival, pun sjajnih imena. Žele reakciju nakon poraza u Litvaniji, ali tu smo da im pokvarimo planove. Dobra stvar za nas je što nismo imali vremena da uživamo u trijumfu nad Zvezdom, odmah novo iskušenje i to nas drži budnim”, poručuju plej plavih Nikola Ivanović.