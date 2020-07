Vučević dao prvi koš u NBA ligi nakon 133 dana

Nikola Vučević ušao je u istoriju NBA lige – crnogorski reprezentativac postigao je prvi koš nakon prekida sezone u najjačem košarkaškom takmičenju na svijetu nakon 11. marta, kada je prekinuta liga zbog pandemije koronavirusa.

Njegov Orlando u ovim trenucima igra kontrolnu utakmicu pred praznim tribinama dvorane u “Dizni svijetu” na Floridi.

Naš as je poentirao uz prekršaj Noe, na startu utakmice.

VOOCH jump-hook, plus the foul for the first bucket in Orlando! #WholeNewGame

July 22, 2020