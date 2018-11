Žalgiris pokrali u Moskvi, CSKA opet poguran do pobjede

CSKA je poslije produžetka savladao Žalgiris u Moskvi, ali na kakav način.

Litvanski sastav je bukvalno pokraden u regularnom dijelu meča i to na baš ružan način.

Minut prije kraja gosti su imali napad pri vođstvu 84:81.

Vremena za organizaciju napada praktično nijesu imali.

Naime čim su prešli centar zapisnički sto im je ukrao pet sekundi vremena za napad, pa nijesu uspjeli da organizuju akciju.

Umjesto 18 vrijeme je “palo” na 13 sekundi, na šta se Volters nije prilagodio.

Nije ovo prvi put ove sezone da se ovakve stvari dešavaju u Moskvi, pošto su u meču sa Darušafakom zapisničari bukvalno dodali poen CSKA, koji je bio bitan u završnici meča.

Tek nakon duela je rezultat prepravljen sa 80:75, na 79:75.

Ok @EuroLeague and @cskabasket, what was that? Check how shot clock jumps from 18 to 13. Possession ended in shot clock violation pic.twitter.com/q7Uw99YRQk

— Jonas Miklovas (@jmiklovas) November 21, 2018