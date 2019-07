Zvanično: Vestbruk novi igrač Hjustona

Rasel Vestbruk je i zvanično postao novi igrač Hjustona.

Ono što su američki mediji nedavno najavili, kasno sinoć po našem vremenu dobilo je potvrdu – trejd Hjustona i Oklahome je izvršen, a u suprotnom pravcu otišao je Kris Pol.

It's official, RT to welcome @russwest44 to Houston! pic.twitter.com/XwN9zn1Dhj

— Houston Rockets (@HoustonRockets) July 17, 2019