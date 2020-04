Draft igrača u Nacionalnoj fudbalskoj ligi Sjedinjenih država biće održan onlajn.

Istorijska odluka je potvrđena, prvi put se igrači neće birati uživo.

U NFL-u su sve klupske aktivnosti suspendovane od 26. marta.

Zato će se draft održavati virtuelno, a generalni menadžeri biraće od kuća pikove.

Now official: NFL now has informed teams it will do a virtual draft this year. GMs and HCs now will be drafting from their homes. pic.twitter.com/t2mbdjWvVZ

— Adam Schefter (@AdamSchefter) April 6, 2020