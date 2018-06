Simonović optimista pred Mediteranske igre

U petak je zakazano svečano otvaranje, a dan kasnije u Taragoni počinju 18. Mediteranske igre. Predstojeće takmičenje, sa najvećim sportskim ugledom u Sredozemlju, okupiće sportiste sa tri kontinenta, ukupno 4.000 u 33 discipline.

Pod španskim suncem, sa crnogorskim grbom, i naši predstavnici u osam disciplina (dvije ekipne), rame uz rame sa velesilama, sanjaće velike snove. Medalje se broje, pamte i imaju najveću vrijednost, ali i solidan rezultat, posebno za mladost, odjeknuće daleko.

Pripreme za predstojeće takmičenje su završene. Karte su čekirane, a prvi putnici u Taragonu biće rukometašice Crne Gore, plivač Ilija Tadić sa trenerom i Marina Raković, koja će 22. juna, na svečanom otvaranju, nositi crnogorsku zastavu.

Za prvog čovjeka COK-a Dušana Simonovića, kao i za Crnu Goru, ovo je treće učešće na Mediteranskim igrama.

Talentovana, uglavnom mlađa, ali i ambiciozna crnogorska ekipa sportista odlazi na Mediteranske igre. Na koji način biste još opisali naš tim?

“U ekipnim sportovima imamo mlad, ali i ambiciozan tim, na koji se računa za neke naredne kampanje. Prije svega mislim na 0I u Tokiju. Ovo jeste dobra provjera, možda i taman na vrijeme, praktično dvije godine pred Olimpijske igre, što će nam dati jasniju sliku. Znate da su naši glavni aduti rukomet, naročito ženski, usudiću se da kažem i vaterpolo za Igrama u Tokiju. Zato sam zadovoljan što su oba Saveza odlučila da pošalju dobar i mlad tim, da se isprobaju na respektabilnom takmičenju. Mediteranske igre za nas su interesantne, očekujemo dobre rezultate od naših sportista, ne samo u ekipnim, nego i u pojedinačnim sportovima. Imamo što da pokažemo. Na Igrama su sportovi koji već tradicionalno daju dobre rezultate i koji su i do sada donosili medalje sa značajnih takmičenja. Istina, moguće da je bilo prostora za još jedan ili dva sporta, ali zbog kriterijuma koje smo imali u ovom trenutku to je to”, rekao je Simonović.

Istina važno je učestvovati, jačati sportski duh, pripemati teren za budućnost. Ali, sportski se i nadati. Što bi za vas bio uspjeh na Mediteranskim igrama?

“Na prošlim Mediteranskim igrama osvojili smo pet medalja. Ne bih se usudio, sa pozicije predsjednika COK-a, da prognoziram koliko će medalja biti. Ovo pitanje je vjerovatno za selektore, moguće i za Saveze, ali, naravno da očekujemo takav rezultat i sada. Prosto je to nešto što se iz kvaliteta koji imamo i onoga čemu stremimo, nameće kao imperativ. To i jeste parametar i pokazatelj naših mogućnosti. Bilo bi realno očekivati da budemo na nivou prethodnih Mediteranskih igara ili približno na tom nivou. Bez obzira na mladost i smjenu generacija.”

Crna Gora će u Taragonu sa 58 sportista, da li ste zadovoljni brojem učesnika?

“Relativno jesam, moguće je bilo možda u još jednom ili dva sporta da imamo predstavnike očekivalo se, nijesmo došli do toga, ali to je ono što imamo u ovom trenutku. Istina, i u ovim sportovima je bilo još rezervi, siguran sam da ima još dosta talenata i sportista koji zavređuju pažnju, ali su raznorazne okolnosti dovele do toga da u ovom trenutku broj ne bude veći. Ovaj broj za nas nije mali imamo ozbiljan tim koji može da napravi lijepe rezultate.”

Svaki dan do 15. jula biće obojen Mundijalom. Nažalost, došlo je do poklapanja dva sportska događaja. Mislite li da Ml, ipak, na neki način, mogu da izađu iz sjenke fudbalskog spektakla?

“Svjetsko prvenstvo u Rusiji je događaj iznad svih događaja. Vjerujem da će najveću pažnju privlačiti, ali vjerujem da će i Mediteranske igre imati pratioce i gledaoce. Na kraju krajeva, moguće i da dođe do zamora od SP, pa će biti prostora za Igre. Kako odmiče šampionat,biće manje utakmica tako da će biti prostora i za nas. Vjerujem da će dešavanja u Taragoni takođe biti praćena i imati publiku.”

Kako doživljavate Mediteranske igre?

“Takmičari sa tri kontinenta učestvuju na Mediteranskim igrama. To je veliki broj zemalja i prosto je nešto što zavređuje posebnu pažnju. Ima i različitih mišljenja. Evo, nedavno sam bio na konferenciji gdje smo razgovarali o budućnosti Igara. Postoje zemlje koje misle da Ml ne treba da zadrže ovakav način takmičenja i sistem, već da se na neki drugi način poslože, s obzirom na to da sada imamo i Evropske igre. Ali, postoji i zemlje, koje predvodi Grčka, koje smatraju da su Ml respektabilno takmičenje, koje okuplja značajan broj zemalja, sa tri kontinenta. Smatram da će Mediteranske igre opstati, moguće kroz određenu modifikaciju. Uporedo sa pripremama za Mediteranske igre teku i pripreme za Igre malih zemalja Evrope.”

Koliko je naporno?

“Iskreno, to je naš glavni napor i preokupacija u ovom trenutku i biće do početka Igara malih zemalja Evrope. Veliko takmičenje, ozbiljna organizacija, izazov za maleni COK i izazov u finansijskom smislu. Zato smo snagu, znanje i iskustvo koje imamo, usmjerili u tom pravcu. To je nešto što nam predstavlja najveći izazov i obavezu i nadam se da ćemo je iznijeti na pravi način, da ćemo imati pomoć od Saveza. Vjerujem u pomoć prijatelja iz organizacije Malih zemalja, imamo obećanja da će nam pomoći i komšije, susjedni komiteti. Država će sa svoje strane pomoći i već nam pomaže, a očekujemo i pomoć od Međunarodnog i Evropskog olimpijskog komiteta. Znaju da to radimo prvi put, znaju da smo relativno mlad olimpijski komitet i država sa ograničenim finansijskim potencijalom za ove namjene. Vjerujem da će svi koje sam pomenuo dati doprinos da Igre proteknu na najbolji način, a mi ćemo sve učiniti da budu na najboljem nivou kako bismo državu predstavili na pravi način.”

Približava se Tokio, koje su vaše želje za najveći planetarni sportski događaj?

“Najvažnije je zdravlje. Nadam se da će naši sportisti biti u sjajnoj formi i na pravi način predstaviti zemlju. Ako je moguće, da ponovimo ono što smo uradili u Londonu. Naravno, neće biti lako, ali to je sport. Imamo sjajne sportiste, momke i đevojke, posvećene, vrijedne, radne, talentovane i ništa nije nemoguće kada imate sve to. Iskreno, a tako mi izgleda, Tokio je, možda, međustanica do velikog cilja. Utisak je da su na pola puta, zapravo na sredini sportske zrelosti, i na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. bismo mogli da očekujemo veliki rezultat.”

Svjedoci smo da COK na razne načine, u okviru mogućnosti, pomaže sportiste. Uključeni ste u mnogo zanimljivih akcija. Što Vas čini ponosnim?

“Imamo razne akcije, ali je pitanje koliko smo u mogućnosti da budemo uključeni u sve što bismo željeli. Stižemo koliko možemo, čini mi se da stižemo dobro. Moguće da sam najponosniji na olimpijske stipendije, kao nešto što će omogućiti našim sportistima da se pripreme na pravi način. Bilo bi mnogo bolje da je budžet izdašniji, uslovi bolji, ali nijesu naši sportisti navikli da rade uvijek u sjajnim uslovima. Uglavnom je to na onoliko koliko je dovoljno, možda čak i manje od dovoljnog. Ali, volja, želja za uspjehom nadomještava i to, zato imamo velike sportiste i rezultate. Ne zaboravimo da smo ipak, bez obzira što to nekima smeta, jer postaje fraza, mala zemlja. Niko ne može da vjeruje da iz ovakve baze, postižemo takve rezultate. Mi smo u organizaciji Malih zemalja deveta zemlja u Evropi, ali su gotovo svi mnogo bogatiji od nas. Ali, nemaju takve sportiste kakve imamo mi.”

U kakvoj ste komunikaciji sa Međunarodnim olimpijskim komitetom?

“Imamo veoma dobru komunikaciju sa Međunarodnim i Evropskim olimpijskim komitetom. Nikada ništa nije bilo sporno u komunikaciji. Sa bivšim predsjednikom MOK-a Žakom Rogom sam bio u dobroj komunikaciji. Sjajan čovjek. Za vrijeme njegovog mandata smo postali dio olimpijske porodice. Srećan sam bio zbog toga jer sam vidio sreću i radost u očima Roga, koji nas je prijateljski dočekao i uveo u porodicu. Dobar odnos imam i sa novim predsjednikom Bahom.Sa predsjednikom EOK-a sam zaista u fantastičnim odnosima. Pomaže nam u svakoj mogućoj situaciji i ne samo finansijskoj, na čemu sam beskrajno zahvalan.”

Što vas još očekuje do kraja godine?

“U takmičarskom smislu i što se tiče COK-a, to su Olimpijske igre mladih u Argentini u oktobru, a koje su pod okriljem MOK-a. Nadam se da ćemo imati ozbiljan tim i za ovo takmičenje. To je naša baza, osnova, budućnost sporta i to će nam pokazati koji su talenti na koje treba obratiti pažnju. Siguran sam da ćemo imati predstavnike u Argentini i da će još dugo biti uzdanice crnogorskog sporta”, poručio je Dušan Simonović.