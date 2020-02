Spremni za nove uspjehe

Karate reprezentacija Crne Gore odradila je završne pripreme i spremno dočekuje Evropsko prvenstvo za kadete, juniore i mlađe seniore, koje će od 6. do 9. februara biti održano u Budimpešti.

Tokom četiri dana na pripremama radila su 32 takmičara, koja će i nastupiti u Budimpešti.

U katama takmičiće se kadeti Vasilije Perović i Ivana Vidojević, juniori Kenan Nikočević i Hana Šendelj i mlađi seniori Vladimir Mijač i Jovana Marić. Nastupiće i muški i ženski kadetsko-juniorski kata timovi u sastavu Dušan Petrović, Blažo Micevski i Vasilije Perović, odnosno Maša Đukanović, Džena Canović i Hana Šendelj.

U borbama, u konkurenciji kadeta, nastupiće Emre Saljiu (do 52), Jovan Fatić (do 57), Andrija Danilović (do 63), Lazar Jovović (do 70), Lazar Potpara (+70), Anđela Ivanović (do 47) i Jovana Stojanović (preko 54) i juniori Nemanja Miku-lić (do 61), Janko Džever-danović (do 68), Andrija Fatić (do 76) i Nemanja Jovović (preko 76), Milica Jeknić (do 53), Sara Raković (do 59) i Milena Jovanović (preko 59).

Takmičiće se i mlađi seniori Bojan Bošković (do 67), Balša Miličković (do 75), Ilija Radonjić (do 84), Predrag Smolović (preko 84), Saša Bojović (do 55), Jovana Strujić (do 61), Vasilisa Bujić (do 68) i Ksenija Rajović (preko 68).

Predvodiće ih selektori za te uzrasne kategorije Slobodan Vlahović, Žarko Raković, Radoslav Vukićević, Jugoslav Bukilić, Nela Tatar i Slavka Maksimović.