Sando zadužuje plavi dres

Emili Stang Sando mogla bi možda već danas, a skoro je izvjestan njen dolazak u Podgoricu, da stavi potpis na vjernost Ženskom rukometnom klubu Budućnost.

Golmanka Sando je iz Norveške i biće prva igračica iz ove skandinavske zemlje koja stiže u redove crnogorskog šampiona. Iskusna golmanka (rođena 1989. godine) do ove sezone branila je za Kopenhagen (protiv Budućnosti u “Morači upisala 15 odbrana), bila je članica Odenzea, Esbjerga, a od 2006. do 2010. godine čuvala je mrežu norveškog Larvika. Do preseljei u Dansku, do 2013, bila je u Tonsbergu.

Golmansko mjesto ostalo je upražnjeno po odlasku španske internacionalke Darli di Zogbe i čini se daje Uprava “plavih” sa Sando pogodila u centar. Sa crnogorskom reprezentativkom Marinom Rajčić i uz najmlađu Anastasiju Babović, Norvežanka bi mogla da donese na golu još veću sigurnost. Ne fali joj reprezentativnog iskustva jer je 2014. godine sa nacionalnim timom osvojila zlatnu medalju na šampionatu Evrope u Mađarskoj i Hrvatskoj.

Norvežanka će biti peto pojačanje Budućnosti za narednu sezonu. Još ranije dogovoren je povratak iz Bukurešta Majde Mehmedović i Jovanke Radičevjć, njihovim stopama krenula je Slovenka Barbara Lazović, a nedavno je lista pojačanja bogatija za Sanju Vujović. Pripreme “plavih” po običaju krenuće krajem jula.

Na oporavku od operacije ramena je još kapitenka Milena Raičević, a u mnogo bolje stanju, što se tiče povratka, je pivotmenka Tatjana Brnović. Mlada igračica pred baraž mečeve crnogorskog tima sa Češkom za odlazak na Svjetsko prvenstvo, morala je na operaciju koljena.

Očekuje se da bolove u leđima i probleme koje je imala pri kraju sezone riješi golmanka Rajčić. Budućnost u sezonu ulazi sa većim ambicijama u odnosu na prošlu. Sve glasnije se čuje odlazak na fajna-for Lige šampiona koji se u maju naredne godine održava u Budimpešti.