Federer preskočio i treću prepreku na Rolan Garosu

Rodžer Federer plasirao se u osminu finala Rolan Garosa savladavši Kaspera Ruda maksimalnim rezultatom (6:3, 6:1, 7:6).

Švajcarski teniser je samo u trećem setu naišao na jači otpor rivala, dok su dvije uvodne dionice protekle u apsolutnoj kontroli trećeg igrača planete.

Rud se držao do sredine prvog seta, vodio je 3:2, a onda je uslijedila serija Federerova serija od devet uzastopno dobijenih gemova.

Nakon glatko osigurane prednosti od 2-0 u setovima, Rodžer je imao problema da oduzme servis Norvežaninu, koji je uspio da dogura do taj-brejka.

U njemu se Federer bolje snašao i proslavio treću maksimalnu pobjedu na ovogodišnjem Rolan Garosu.

Švajcarac će ovaj meč pamtiti po 400. nastupu na Gren slem turnirima – debitovao je 25. maja 1999. godine.

One for the history books.@rogerfederer becomes the first person to contest 4⃣0⃣0⃣ Grand Slam matches. Congratulations 👏#RG19 pic.twitter.com/razs01VpQP

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2019