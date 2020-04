Izner: Đoković najdominantniji igrač na svijetu

Američki teniser Džon Izner kaže da je Novak Đoković najdominantniji igrač današnjice i jedan od najvećih u istoriji bijelog sporta.

Izner, poznat po snažnom servisu, smatra da je Novak upravo u tom elementu igre dosta napredovao.

“Zapravo se ne misli toliko o njegovom servisu, što je na neki način nepoštovanje, ali to je zato što on sve radi tako dobro. Odmah se koncentrišeš na ritern i na kretanje po terenu, osnovni udarci su mu najbolji na svijetu. Ali on toliko dobro pogađa svoje tačke pri servisu – neće lopta nužno ići 210 km/h, ali definitivno je poboljšao taj dio igre“, kaže Izner i dodaje:

“I on bi vjerovatno rekao da mu je prije šest-sedam godina servis ponekad bio slabost. Ali sada to nije slučaj, i zato je on najdominantniji igrač na svijetu, nema slabost, jednostavno je nema. Zato je broj jedan i jedan od najvećih svih vremena – još malo mu nedostaje do rekorda po broju Gren slem titula“.

Đoković je u karijeri osvojio 17 Gren slem trofeja – ima tri manje od Rodžera Federera, a između njih dvojice je Rafa Nadal sa 19.