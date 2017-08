Kirjos i Dimitrov u finalu Sinsinatija

Nik Kirjos i Grigor Dimitrov igraće u finalu Mastersa u Sinsinatiju.

Nakon pobjede nad Rafaelom Nadalom Kirjos je eliminisao još jednog španskog tenisera.

Poslije dva neizvjesna seta odlučena u taj brejku, teniser iz Australije slavio je sa 2:0.

.@NickKyrgios prevails in another tiebreak set to take out Ferrer!

Will face Dimitrov for #CincyTennis title. pic.twitter.com/yXdU75k0m6

— Tennis TV (@TennisTV) August 20, 2017