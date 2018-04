Nadal bez izgubljenog seta do nove titule

Bez izgubljenog seta Rafael Nadal osvojio je 11. trofej na turniru u Barseloni.

Španac je rutinski sa 2:0, po setovima 6:2, 6:1 savladao Stefanosa Cicipasa.

The sun has just come out in Barcelona and it has solar-powered up that forehand of @RafaelNadal's…#bcnopenbs pic.twitter.com/DXC0smKxIM

— Tennis TV (@TennisTV) April 29, 2018