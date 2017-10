Nadal ubjedljivo do titule u Pekingu

Španski teniser Rafael Nadal ubjedljivo je u finalu turnira u Pekingu savladao Nika Kirjosa.

Prvi igrač svijeta slavio je sa 6:2, 6:1 i osvojio šesti pehar u ovoj sezoni.

Nadal je od starta bio bolji rival na terenu, a sa dva brejka stigao je lako do prvog seta.

Saving two match points in first round ☑️

12 straight wins ☑️

Another brilliant week for Rafael Nadal. #ChinaOpen pic.twitter.com/OToGshDj48

— Tennis TV (@TennisTV) October 8, 2017