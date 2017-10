Poslastica u Šangaju, u finalu Federer i Nadal

Rodžer Federer drugi je finalista Mastersa u Šangaju.

Švajcarac je bio bolji od Huana Martina del Potra sa 2:1, po setovima 3:6, 6:3 i 6:3.

Federer je slavio poslije velike borbe i skoro dva sata igre, a u borbi za trofej čeka ga Rafael Nadal koji je prethodno savladao Marina Čilića.

Del Potro je prema očekivanjima namučio drugog igrača planete. “Gaučos” je sjajnom igrom riješio prvi set u svoju korist, međutim u naredna dva dominirao je Federer.

.@rogerfederer rallies from a set down to oust del Potro 3-6 6-3 6-3.

Into his 7th final for 2017.#SHRolexMasters pic.twitter.com/JUVskZcHHY

— Tennis TV (@TennisTV) October 14, 2017