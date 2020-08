Simona Halep će igrati ipak na US openu.

Rumunska teniserka mjesecima je ponavljala da neće igrati u Njujorku, međutim izgleda da se predomislila.

Za početak je odlučila da se prijavi za takmičenje.

Odluka o priajvi stigla je zbog toga što je otkazan Masaters u Madridu.

US opens bi trebalo da se igra od 31. avgusta.

We'll see what happens. But Simona Halep is a last-minute entry into the US Open.

Deadline was 20 minutes ago.

— Stephanie Myles (@OpenCourt) August 3, 2020