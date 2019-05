Tim izbacio Federera i zakazao duel protiv Đokovića

Dominik Tim biće protivnik Novaka Đokovića u polufinalu Mastersa u Madridu.

Austrijanac je u sjajnom meču savladao Rodžera Federera sa 2-1 u setovima.

Uvodna dionica pripala je švajcarskom veteranu, kome je brejk u drugom gemu bio dovoljan da dođe do prednosti u ovom duelu (6:3).

U narednom setu Federer je imao priliku da završi posao. U taj-brejku imao je dvije meč lopte, ali se Tim izvukao i izborio odlučujući treći set.

Down match points against Roger Federer? No problem!

🎥: @TennisTV | @ThiemDomi | #MMOPEN pic.twitter.com/2U8Rk6sMQM

— ATP Tour (@ATP_Tour) May 10, 2019