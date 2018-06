Austrijski vicekancelar Hajnc-Kristijan Štrahe ističe da je Austrija spremna za dan kada će Njemačka vraćati izbjeglice sa granica.

Štrahe je, u izjavi bečkom dnevniku “Esterajh”, najavio da će Austrija istog dana početi da čini isto što i Njemačka.

“Upravo to će biti posljedice i to će voditi ka tome da će sve zemlje morati da isto čine. Mi smo pripremljeni za taj dan ‘X’ na našim granicama. Ministar unutrašnjih poslova Herbert Kikl preduzeo je sve mjere još prije par mjeseci i spremni smo“, poručio je on.

Štrahe je kazao da to znači da je i potrebno više osoblja.

“Nismo mi, kao prva vlada, bez razloga osigurali da postoji 2.100 novih mjesta za prijem novih zaposlenih u oblasti bezbjednosti, kao i dodatnih 2.000 mjesta za obuku”, naglasio je austrijski vicekancelar.

To sve, prema njegovim riječima, znači da će Šengen na određeno vrijeme biti stavljen van snage, ali zato što će samo na taj način Šengen biti ponovo moguć.

“Ako njemački ministar Horst Zehofer stavi van snage Šengen, onda time tjera susedne zemlje da primjene istu mjeru”, naglasio je Štrahe.