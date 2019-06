Dvije osobe ranjene ispred džamije u Francuskoj, napadač se ubio

Dvije osobe ranjene su danas u pucnjavi ispred džamije u francuskom gradu Brestu, saopštila je tamošnja policija, dodajući da je napadač kasnije pronađen mrtav.

Tužilac Bresta Žan Filip Rekape kazao je da je napadač pucao na ljude koji su izlazili iz džamije, prenosi RT.

#BREAKING: Shooting near mosque in French city of Brest reported, two injured pic.twitter.com/lsknEmhJmP

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) June 27, 2019