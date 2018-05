Eksplodirao autobus u Rimu

U centru Rima eksplodirao je autobus, javili su italijanski mediji.

Autobus je, kako se navodi, ekslodirao nakon požara i, za sada, nema informacija o posljedicama s obzirom na to da je eksplodirao u neposrednoj blizini jedne od zgrada.

What is going on in central #rome? Before the @Rinascente via del tritone pic.twitter.com/IVLUW7EdDX

— gaia_pianigiani (@gaia_pianigiani) May 8, 2018