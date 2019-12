Pucnjava u Moskvi, napadač ubijen ispred zgrade tajne službe

Najmanje jedna osoba je poginula, a jedna je ranjena u pucnjavi u Moskvi ispred sjedišta ruske Federalne službe bezbjednosti (FSB).

Nepoznati napadač pucao je iz automatskog oružja u holu zgrade, a ubrzo su ga ubili policajci.

Bezbjednosne službe blokirale su kvart i zabranile pristup prolaznicima tokom operacije.

Do pucnjave je došlo nekoliko sati nakon tradicionalne godišnje konferencije Vladimira Putina, predsjednika Rusije.

Još nisu poznati svi detalji, ali mediji u Moskvi spekulišu da su poginula tri policajca. Navodno je napadač pucao iz kalašnjikova.

Na pojedinim snimcima na društvenim mrežama navodno se čuju pucnji, dok se na nekima vide ljudi kako bježe iz sjedišta FSB na trgu Lubjanka.

MORE: At least two law enforcement officers have been reportedly injured in Moscow shooting https://t.co/gxNjrFakmb pic.twitter.com/TlJJaTElZU #ENDEGO

Svjedoci tvrde da su videli naoružane specijalne snage policije kako stižu u centar Moskve, a navodno je pet vozila hitne pomoći napustilo mjesto punjave.

Civilians run from shooter, as police run toward shooter. Say what you will about the Russian cops, but this is bravery on display right here. pic.twitter.com/BjevbawFGR

— Kevin Rothrock, Mr. (@KevinRothrock) December 19, 2019