Veliki požar u Londonu, na terenu 70 vatrogasaca

Najmanje 70 vatrogasaca nastoji da ugasi veliki požar koji je izbio večeras u četvorospratnoj zgradi u Londonu, u oblasti Bejsvoter, saopštila je londonska vatrogasna služba.

U gašenju učestvuje deset vozila, prenosi Rojters.

Firefighters are at the scene of a flat fire in #Bayswater Half of the first and second floor of the terraced four-storey building are alight. https://t.co/veMtAwcolw © @LewisStyles95 pic.twitter.com/tfnv3BLjjC

— London Fire Brigade (@LondonFire) August 9, 2018