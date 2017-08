Novi ambasador Rusije na crnim spiskovima EU i Kanade

Novi ambasador Rusije Anatolij Antonov ima bogatu i dugu diplomatsku karijeru, iskustvo u ministarstvima spoljnih poslova i odbrane. Ali, novi ambasador ima i ime na crnim spiskovima EU i Kanade.

Njegovo imenovanje dolazi u složenom trenutku u odnosima dvije zemlje te u SAD čeka težka misija.

U istom danu dvije vijesti: do 1. septembra ambasada SAD u Rusiji neće izdavati vize ruskim građanima a posle toga intervju za vizu samo u Moskvi i novi ruski ambasador u Vašingtonu je Anatolij Antonov – čovjek snažnih stavova, težak pregovarač, i kritičar zapada.

I dok je prva odgvor na ruski odgovor o skraćenju diplomata i na američke sankcije, drugo, Atonov za ambasadora pripremano je dugo i riješeno, prema navodima ruskih medija, još kada se mislilo da će pobijediti Hilari Klinton.

“Ta spirala konfrontacije u kojoj se vučemo sa SAD-om to je ono što je najpoasnije. Sada je bio red na Rusiju da odgovori, a još nije dobijen odgovor Amerike a on će najvjerovatnije biti zatvaranje ruskog konzulata, a onda će Rusijsa da odgvori zatvaranjem konzulta. Mi smo dvije nuklearne super sile a moze da ispadne da ostanemo na kraju bez mogućnosti za politički dijalog”, naveo je spoljnopolitički urednik Komersanta Maksim Jusin.

Novi ruski ambasador nije na američkom crnom spisku osoba kojima je zabranjen ulazak u zemlju, već na spiskovima Evropske Unije i Kanade a zbog ruske uloge u ratu u Ukrajini.

“Nema baš puno diplomata koji bi mogli da budu poslati na tako odgovorno mjesto. On ima svoje pluseve, minus je što je na crnom spisku ali to je tuđi crni spisak i ja sam siguran da se o tome razgvoraralo po liniji dva ministarstva spoljnih poslova. Zadatak mu je da produži dijalog tamo gdje postoji saradnja i gdje je obostrana korist, a tamo gdje dijaloga nema, ja mislim da nikakav abmasador ne bi mogao da stvori čudo”, dodao je on.

Karijera je Antonova vodila od ministarstva spoljnih poslova do ministarstva odbrane i popom nazad u diplomatiju. Funkciju savjetnika ministra odbrane obavaljao je u vrijeme velikih geopolitičkih promjena i događaja: aneksije Krima, rata u Ukrajini i početka ruske intervencije u Siriji.