Planeta sve toplija: Rekordni nivoi mora i gasova staklene bašte

U klimatskom izvještaju Nacionalne uprave za okeane i atmosferu (NOAA) zabilježene su rekordne temperature, najviši nivo mora, kao i povećanje koncentracije gasova staklene bašte, prenosi CNN.

“Zapisi u izvještaju o ‘Stanju klime u 2016. godini’”, ne slute na dobro, dodaju oni.

Globalne temperature, tokom prošle godine bile su najviše u 137 godina od kada se vrši mjerenje.

Nivo mora bio je na rekordan u proteklih 24 godine od kad se satelit upotrebljava za ovo mjerenje.

Emisija gasova staklene bašte veća je nego ikad, očitavanja ugljen-dioksida prelaze godišnje prosjeke.

Ovaj izvještaj je, prenosi CNN, ukazao da je ovo zagrijavanje u 2016. godini prouzrokovan El Njinjom koji je početkom prošle godine pogodio Zemlju.

El Njinjo je vremenski fenomen koji zagrijava Pacifički okean i ispušta toplotu u atmosferu čime se podižu temperature.

Last year surpassed 2015 as warmest year on record per @NOAANCEIclimate #StateOfClimate2016 https://t.co/eOPprWPDZm pic.twitter.com/wf03HDwghX

— NOAA (@NOAA) August 10, 2017