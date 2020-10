Nova eksplozija u Bejrutu, ima mrtvih i povrijeđenih

Najmanje četiri osobe su poginule, a više od 50 je povrijeđeno u eksploziji skladišta nafte koja se dogodila večeras u Bejrutu.

Ljudi koji žive u blizini mjesta nesreće kazali su da je vlasnik skladišta u tom prostoru držao dizel benzin zbog generatora.

Kako javlja libanska televizija “Al-Jadid”, a prenose RIA Novosti, do nesreće je došlo u gusto naseljenoj četvrti Tariq Jadid.

Local media are reporting an explosion in Tarik Jdide, allegedly of a fuel tank at a bakery. #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/mHjQzWFTT8

Poslije eksplozije, izbio je veliki požar, a na licu mjesta su brzo stigle vatrogasne ekipe kako bi obuzdale vatrenu stihiju.

Beirut explosion | Preliminary reports indicate that an explosion took place at a fuel oil depot in Beirut. The blast is said to have taken place in the "Tariq al-Jadeeda" area.

-Sepah_IR News 💔🇱🇧 pic.twitter.com/ldfSZEWaPI

